أكثر من 1200 مستفيد من الفعاليات التوعوية لليوم العالمي لهشاشة العظام بصحة الشرقية

المناطق- الشرقية:

نفّذت صحة الشرقية فعاليات توعوية لمنسوبيها وزائريها، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لهشاشة العظام المقام تحت شعار: ” حب عظامك”، حيث استفاد منها أكثر من 1200 شخص.

وتضمنت الفعاليات إقامة معرض اشتمل على سبعة أركان تثقيفية، منها ركن التمريض، وركن التغذية، وركن الصيدلة، وركن الأشعة، وركن سلامة المرضى، وركن كبار السن، وركن الاستشارات الطبية.

وأوضحت صحة الشرقية، أنها تهدف من خلال إقامة هذه الفعاليات إلى رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بعوامل خطر الإصابة بهشاشة العظام، وكذلك التعريف بكيفية الوقاية منه ومن الكسور الناجمة عنه، والتأكيد على أهمية الكشف المبكر عن هشاشة العظام.