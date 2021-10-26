احدث الأخبار

أكثر من 1200 مستفيد من الفعاليات التوعوية لليوم العالمي لهشاشة العظام بصحة الشرقية
أبرز المواد
 فروسية حائل تطلق غدًا موسمها الجديد
أبرز المواد
 باحث مناخ: طقس اليوم معتدل نهارًا وهطول أمطار على هذه المناطق
محليات
 “الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان
أبرز المواد
 “الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة الباحة
أبرز المواد
 عضو “كبار العلماء” يوضح: حكم من استثمر مالا لوالدته وخسره وأعاده من أمواله؟
أبرز المواد
 وفاة يمني بعد تعرضه لجلطة عقب إصدار ميليشيا الحوثي حكمًا بإعدام نجله
أبرز المواد
 غادة المطيري: مبادرة مستقبل الاستثمار ستواصل جلب أفضل العقول بالعالم لخلق تأثير إيجابي للبشرية
أبرز المواد
 الإيسيسكو ترحب بنتائج القمة الأولى لمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”
أبرز المواد
 ضبط مفحِّط حي طويق بالرياض وإحالته للهيئة المرورية
أبرز المواد
 جامعة حفر الباطن تعلن توفر وظائف صحية شاغرة بعدة تخصصات.. وهذه الشروط
أبرز المواد
 “الفالح” يرأس المنتدى الاستثماري “السعودي- السويسري” في الرياض
أبرز المواد
أكثر من 1200 مستفيد من الفعاليات التوعوية لليوم العالمي لهشاشة العظام بصحة الشرقية

أكثر من 1200 مستفيد من الفعاليات التوعوية لليوم العالمي لهشاشة العظام بصحة الشرقية

أبرز المواد
فروسية حائل تطلق غدًا موسمها الجديد

فروسية حائل تطلق غدًا موسمها الجديد

أبرز المواد
باحث مناخ: طقس اليوم معتدل نهارًا وهطول أمطار على هذه المناطق

باحث مناخ: طقس اليوم معتدل نهارًا وهطول أمطار على هذه المناطق

محليات
“الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان

“الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان

أبرز المواد

أكثر من 1200 مستفيد من الفعاليات التوعوية لليوم العالمي لهشاشة العظام بصحة الشرقية

أكثر من 1200 مستفيد من الفعاليات التوعوية لليوم العالمي لهشاشة العظام بصحة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=1054458
المناطق- الشرقية:

نفّذت صحة الشرقية فعاليات توعوية لمنسوبيها وزائريها، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لهشاشة العظام المقام تحت شعار: ” حب عظامك”، حيث استفاد منها أكثر من 1200 شخص.

وتضمنت الفعاليات إقامة معرض اشتمل على سبعة أركان تثقيفية، منها ركن التمريض، وركن التغذية، وركن الصيدلة، وركن الأشعة، وركن سلامة المرضى، وركن كبار السن، وركن الاستشارات الطبية.

وأوضحت صحة الشرقية، أنها تهدف من خلال إقامة هذه الفعاليات إلى رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بعوامل خطر الإصابة بهشاشة العظام، وكذلك التعريف بكيفية الوقاية منه ومن الكسور الناجمة عنه، والتأكيد على أهمية الكشف المبكر عن هشاشة العظام.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*