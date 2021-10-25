احدث الأخبار

جدة تواصل حملتها في تحسين المشهد الحضري وتصادر أكثر من 4 طن خضروات بالصفا
أبرز المواد
 غرفة الشرقية والمركز الوطني للتمور يشكران أمانة الشرقية لدعمها المستثمرين وقطاع الأعمال
أبرز المواد
 ولي عهد أبوظبي: نرحب بطموح المملكة في الوصول إلى الصفر الكربوني
أبرز المواد
 الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التخصصات المطلوبة
أبرز المواد
 “الوطني للأرصاد” يحذر من هطول أمطار رعدية على محافظة الطائف
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تزيل تعديات على مساحة 200 ألف م2
أبرز المواد
 أكثر من 70 ألف مستفيد من خدمات مستشفى طريف العام
أبرز المواد
 أكثر من 1200 مستفيد من الفعاليات التوعوية لليوم العالمي لهشاشة العظام بصحة الشرقية
أبرز المواد
 فروسية حائل تطلق غدًا موسمها الجديد
أبرز المواد
 باحث مناخ: طقس اليوم معتدل نهارًا وهطول أمطار على هذه المناطق
محليات
 “الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان
أبرز المواد
 “الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة الباحة
أبرز المواد
جدة تواصل حملتها في تحسين المشهد الحضري وتصادر أكثر من 4 طن خضروات بالصفا

جدة تواصل حملتها في تحسين المشهد الحضري وتصادر أكثر من 4 طن خضروات بالصفا

أبرز المواد
غرفة الشرقية والمركز الوطني للتمور يشكران أمانة الشرقية لدعمها المستثمرين وقطاع الأعمال

غرفة الشرقية والمركز الوطني للتمور يشكران أمانة الشرقية لدعمها المستثمرين وقطاع الأعمال

أبرز المواد
ولي عهد أبوظبي: نرحب بطموح المملكة في الوصول إلى الصفر الكربوني

ولي عهد أبوظبي: نرحب بطموح المملكة في الوصول إلى الصفر الكربوني

أبرز المواد
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التخصصات المطلوبة

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التخصصات المطلوبة

أبرز المواد

جدة تواصل حملتها في تحسين المشهد الحضري وتصادر أكثر من 4 طن خضروات بالصفا

جدة تواصل حملتها في تحسين المشهد الحضري وتصادر أكثر من 4 طن خضروات بالصفا
http://almnatiq.net/?p=1054479
المناطق- جدة:

ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري واصلت بلدية الصفا الفرعية أعمالها في إزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية في الأحياء الواقعة بنطاقها، شمل ذلك تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على كافة المخالفات البلدية بالنطاق، والتي أسفرت عن مصادرة أكثر من (4) طن من الخضروات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية، ومعالجة (281) من المشوهات البصرية بالإضافة إلى رفع (136) طن من المخلفات.

وأوضحت رئيس بلدية الصفا عهود الشمراني، أن حملات البلدية خلال الأسبوع الماضي شملت زيارة (360) من المحال حيث جرى إغلاق (36) منشآه مخالفة وإشعار (210) موقع، وفي إطار الرقابة على مظاهر التشوه البصري أبانت “الشمراني” أن الفرق الرقابية نفذت حملة على أحياء النطاق رصدت خلالها نحو (25) موقع من مخالفات شروط البناء كما شملت مهمات العمل المنجزة طمس الكتابات العشوائية وإزالة المخلفات، ورفع اللوحات المخالفة، وإزالة الكتابات العشوائية.

وأضافت “الشمراني”، أن الفرق الميدانية واصلت حملات مكافحة ظاهرة الباعة المتجولين حيث تمكنت من مصادرة ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري واصلت بلدية الصفا الفرعية أعمالها في إزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية في الأحياء الواقعة بنطاقها، شمل ذلك تكثيف أعمال مكافحة “البيع العشوائي” ومتابعة كافة المخالفات البلدية بالنطاق، والتي أسفرت عن مصادرة أكثر من (6) طن من الخضروات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية، ومعالجة (244) من المشوهات البصرية بالإضافة إلى رفع (132) من المخلفات.

كم أبانت رئيس بلدية الصفا  عهود الشمراني، أن حملات البلدية خلال الأسبوع الماضي شملت زيارة (360) من المحال حيث جرى إغلاق (31) منشآه مخالفة وإشعار (211) موقع، وفي إطار الرقابة على مظاهر التشوه البصري أبانت “الشمراني” أن الفرق الرقابية نفذت حملة على أحياء النطاق رصدت خلالها نحو (23) موقع من مخالفات شروط البناء كما شملت مهمات العمل المنجزة طمس الكتابات العشوائية وإزالة المخلفات، ورفع اللوحات المخالفة، وإزالة الكتابات العشوائية.

روابط ذات صلة

أمير مكة بالنيابة يستقبل رئيس جامعة جدة

أمير مكة بالنيابة يستقبل رئيس جامعة جدة
أمانة جدة تنفذ مشاريع لتطوير شبكة الطرق بأكثر من 1.2 مليار ريال

أمانة جدة تنفذ مشاريع لتطوير شبكة الطرق بأكثر من 1.2 مليار ريال
أمانة جدة تزيل تعديات على مساحة 20 ألف م2 بنطاق بلدية طيبة

أمانة جدة تزيل تعديات على مساحة 20 ألف م2 بنطاق بلدية طيبة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*