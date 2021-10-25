جدة تواصل حملتها في تحسين المشهد الحضري وتصادر أكثر من 4 طن خضروات بالصفا

المناطق- جدة:

ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري واصلت بلدية الصفا الفرعية أعمالها في إزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية في الأحياء الواقعة بنطاقها، شمل ذلك تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على كافة المخالفات البلدية بالنطاق، والتي أسفرت عن مصادرة أكثر من (4) طن من الخضروات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية، ومعالجة (281) من المشوهات البصرية بالإضافة إلى رفع (136) طن من المخلفات.

وأوضحت رئيس بلدية الصفا عهود الشمراني، أن حملات البلدية خلال الأسبوع الماضي شملت زيارة (360) من المحال حيث جرى إغلاق (36) منشآه مخالفة وإشعار (210) موقع، وفي إطار الرقابة على مظاهر التشوه البصري أبانت “الشمراني” أن الفرق الرقابية نفذت حملة على أحياء النطاق رصدت خلالها نحو (25) موقع من مخالفات شروط البناء كما شملت مهمات العمل المنجزة طمس الكتابات العشوائية وإزالة المخلفات، ورفع اللوحات المخالفة، وإزالة الكتابات العشوائية.

وأضافت “الشمراني”، أن الفرق الميدانية واصلت حملات مكافحة ظاهرة الباعة المتجولين حيث تمكنت من مصادرة ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري واصلت بلدية الصفا الفرعية أعمالها في إزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية في الأحياء الواقعة بنطاقها، شمل ذلك تكثيف أعمال مكافحة “البيع العشوائي” ومتابعة كافة المخالفات البلدية بالنطاق، والتي أسفرت عن مصادرة أكثر من (6) طن من الخضروات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية، ومعالجة (244) من المشوهات البصرية بالإضافة إلى رفع (132) من المخلفات.

كم أبانت رئيس بلدية الصفا عهود الشمراني، أن حملات البلدية خلال الأسبوع الماضي شملت زيارة (360) من المحال حيث جرى إغلاق (31) منشآه مخالفة وإشعار (211) موقع، وفي إطار الرقابة على مظاهر التشوه البصري أبانت “الشمراني” أن الفرق الرقابية نفذت حملة على أحياء النطاق رصدت خلالها نحو (23) موقع من مخالفات شروط البناء كما شملت مهمات العمل المنجزة طمس الكتابات العشوائية وإزالة المخلفات، ورفع اللوحات المخالفة، وإزالة الكتابات العشوائية.