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الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التخصصات المطلوبة

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التخصصات المطلوبة

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الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التخصصات المطلوبة

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التخصصات المطلوبة
http://almnatiq.net/?p=1054480
محررو المناطق

يبحث الكثير من  الشباب من الجنسين، خريجي الجامعات وحملة المؤهلات العليا،  عن فرص عمل سواء في المصالح والقطاعات الحكومية، أو في الشركات والقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، طرحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني 83 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن بالمملكة.
وجاءت الوظائف على المسميات التالية:

1- سائق (للثانوية).

2- مساعد إداري.

3- فني مختبر.

4- فني مهني أول.

5- فني مهني ثاني.

6- مساعد فني، كهرباء.

7- فني مهني ثاني – لحام.

8- فني مهني ثاني – بناء.

9- فني مهني ثاني – دهان.

10- فني مهني ثاني – لحام.

11- فني مهني ثاني – سباكة.

12- أخصائي طب طوارئ.

13- فني رعاية المرضى (العدد 8 وظائف).

14- وظائف تمريض.

15- وظائف طبية (عدة تخصصات).

ويمكن التقديم واختيار الوظائف الشاغرة، ثم القسم المخصص من خلال الدخول على الموقع الالكتروني للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

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