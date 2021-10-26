احدث الأخبار

ولي عهد أبوظبي: نرحب بطموح المملكة في الوصول إلى الصفر الكربوني
أبرز المواد
 الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التخصصات المطلوبة
أبرز المواد
 “الوطني للأرصاد” يحذر من هطول أمطار رعدية على محافظة الطائف
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تزيل تعديات على مساحة 200 ألف م2
أبرز المواد
 أكثر من 70 ألف مستفيد من خدمات مستشفى طريف العام
أبرز المواد
 أكثر من 1200 مستفيد من الفعاليات التوعوية لليوم العالمي لهشاشة العظام بصحة الشرقية
أبرز المواد
 فروسية حائل تطلق غدًا موسمها الجديد
أبرز المواد
 باحث مناخ: طقس اليوم معتدل نهارًا وهطول أمطار على هذه المناطق
محليات
 “الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان
أبرز المواد
 “الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة الباحة
أبرز المواد
 عضو “كبار العلماء” يوضح: حكم من استثمر مالا لوالدته وخسره وأعاده من أمواله؟
أبرز المواد
 وفاة يمني بعد تعرضه لجلطة عقب إصدار ميليشيا الحوثي حكمًا بإعدام نجله
أبرز المواد
ولي عهد أبوظبي: نرحب بطموح المملكة في الوصول إلى الصفر الكربوني

ولي عهد أبوظبي: نرحب بطموح المملكة في الوصول إلى الصفر الكربوني

أبرز المواد
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التخصصات المطلوبة

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التخصصات المطلوبة

أبرز المواد
“الوطني للأرصاد” يحذر من هطول أمطار رعدية على محافظة الطائف

“الوطني للأرصاد” يحذر من هطول أمطار رعدية على محافظة الطائف

أبرز المواد
أمانة العاصمة المقدسة تزيل تعديات على مساحة 200 ألف م2

أمانة العاصمة المقدسة تزيل تعديات على مساحة 200 ألف م2

أبرز المواد

ولي عهد أبوظبي: نرحب بطموح المملكة في الوصول إلى الصفر الكربوني

ولي عهد أبوظبي: نرحب بطموح المملكة في الوصول إلى الصفر الكربوني
http://almnatiq.net/?p=1054482
محررو المناطق
رحب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالأهداف الطموحة للمملكة في الوصول إلى الصفر الكربوني.
وقال ولي عهد أبوظبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،نرحب بالأهداف الطموحة للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني في السعودية والبحرين الشقيقتين.. توجه إستراتيجي يجسد دور المنطقة في إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ”.
وأضاف “بن زايد”، الإمارات حريصة على تنسيق المواقف والجهود مع الأشقاء والأصدقاء لبناء مستقبل آمن للبشرية”.
كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أطلق السبت الماضي، افتتاح منتدى مبادرة السعودية الخضراء، أن المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في عام (2060 م) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خططها التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع “خط الأساس المتحرك”، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

 

 

روابط ذات صلة

بيان رئاسي لقمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”.. أبرز النتائج

بيان رئاسي لقمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”.. أبرز النتائج
ولي العهد يعلن اختتام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (فيديو)

ولي العهد يعلن اختتام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (فيديو)
ولي العهد والوزير الأول الجزائري يستعرضان مبادرات المملكة لحماية البيئة (فيديو)

ولي العهد والوزير الأول الجزائري يستعرضان مبادرات المملكة لحماية البيئة (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*