ولي عهد أبوظبي: نرحب بطموح المملكة في الوصول إلى الصفر الكربوني

محررو المناطق

رحب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالأهداف الطموحة للمملكة في الوصول إلى الصفر الكربوني.

وقال ولي عهد أبوظبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،نرحب بالأهداف الطموحة للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني في السعودية والبحرين الشقيقتين.. توجه إستراتيجي يجسد دور المنطقة في إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ”.

وأضاف “بن زايد”، الإمارات حريصة على تنسيق المواقف والجهود مع الأشقاء والأصدقاء لبناء مستقبل آمن للبشرية”.

كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أطلق السبت الماضي، افتتاح منتدى مبادرة السعودية الخضراء، أن المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في عام (2060 م) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خططها التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع “خط الأساس المتحرك”، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية.