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“بلدية القليب” تكشف عن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

“بلدية القليب” تكشف عن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

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“بلدية القليب” تكشف عن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

“بلدية القليب” تكشف عن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري
http://almnatiq.net/?p=1054489
محررو المناطق

كشفت بلدية القليب عن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، خلال 3 أشهر الماضية؛ من خلال تكثيف الجهود وتوزيع الأعمال على جميع الإدارات ذات الاختصاص بالبلدية وزيادة الفرق الرقابية واللجان الميدانية لحصر وتحديد مواقع التشوهات البصرية بمداخل القليب والهجر التابعة لها والعمل على معالجتها.
وأوضح رئيس بلدية القليب المهندس محسن بن فهاد الشرافي، إن جهود البلدية في معالجة التشوه البصري، تضمنت إصلاح وصيانة الجزر الوسطية والأرصفة المتضررة بإجمالي6870 متر مربع، كما قامت بصيانة الطرقات والشوارع ضمن المحاور المحددة في جدول أعمال التحسين ودهان الأرصفة وتخطيط مسارات الطرق بالقليب والهجر التابعة، وشملت الجهود إصلاح أعمدة الإنارة بكافة الهجر بعدد 204 عامود، وإصلاح حفر وتشققات الشوارع بإجمالي 1052 متر مربع وتنظيف الأراضي الفضاء والساحات من المخلفات، وقص الحشائش وصيانة المسطحات الخضراء، وتحفيز ملاك المباني التجارية بتحسين وتأهيل واجهات المنشآت التجارية والسكنية التي تحتاج إلى تحسين مشهدها البصري.
وأضاف “الشرافي” أن البلدية سخرت كامل كوادرها البشرية من الادارات ذات الاختصاص ومقاولي البلدية والفرق التطوعية لرفع نسب ومعدلات الإنجاز لتحقيق الأهداف التي وضعت لمعالجة مظاهر التشوه البصري في كافة مداخل القليب وأحيائها السكنية والهجر التابعة.
وأهاب “الشرافي” بالجميع في القليب إلى ضرورة التعاون والمساهمة مع البلدية لتحقيق الأهداف المنشودة لمعالجة كافة التشوهات البصرية، من خلال الإبلاغ عن التشوهات البصرية عبر مركز البلاغات 940.

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