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غرفة الشرقية والمركز الوطني للتمور يشكران أمانة الشرقية لدعمها المستثمرين وقطاع الأعمال

غرفة الشرقية والمركز الوطني للتمور يشكران أمانة الشرقية لدعمها المستثمرين وقطاع الأعمال

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غرفة الشرقية والمركز الوطني للتمور يشكران أمانة الشرقية لدعمها المستثمرين وقطاع الأعمال

غرفة الشرقية والمركز الوطني للتمور يشكران أمانة الشرقية لدعمها المستثمرين وقطاع الأعمال
http://almnatiq.net/?p=1054492
المناطق- الشرقية:

تلقت أمانة المنطقة الشرقية خطاب شكر من كلاً من غرفة المنطقة الشرقية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، وذلك نظير جهودها في دعم المستثمرين ورواد الأعمال وقطاع الأعمال، وطرح فرص وخدمات استثمارية في المنطقة.

وأكد وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الايرادات المهندس حمدان بن عوده العرادي، أن الأمانة تعمل بالشراكة مع غرفة الشرقية باستمرار على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات، بالتماشي مع أهداف رؤية المملكة 2030 وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، ودعم من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، لتعزيز الاستثمارات بالمنطقة من خلال دعم المستثمرين ورواد الأعمال وإشراك المجتمع في صناعة الاستثمار البلدي وتقديم الخدمات التي ترتقي بمنظومة الاستثمار وتنمية الإيرادات عبر طرح خيارات عديدة من المشاريع والمبادرات الاستثمارية النموذجية التي تدعم تنمية المنطقة وتحقيق عناصر جودة الحياة وتوفير الأنشطة السياحية والترفيهية والرياضية بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات وهيئة تطوير الشرقية.

والجدير بالذكر أن الأمانة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية الريادية وحققت المركز الأول بمنظومة الاستدامة المالية على مستوى القطاع البلدي، ونجحت في تحقيق أرقام بالإيرادات أكبر من مستهدفات وزارة المالية لثلاث سنوات متتالية، وقامت بإنجاز وإنهاء 99٪ من معاملات الاستثمارات، وحصدت جائزة أفضل مُقدم خدمات إبداعية في «ملتقى التجارة الإلكترونية» تحت مظلة (وزارة التجارة والاستثمار)، كما حققت استثمارات الأمانة جائزة أفضل مقدم خدمات في ملتقى بيبان بتنظيم من (هيئة منشآت)، إضافة الى إطلاق حزمة من الخدمات الرقمية والتسهيلات منها مركز التميز الاستثماري لخدمة المستثمرين ورواد الأعمال والتواصل معهم للارتقاء بجاذبية الاستثمار البلدي.

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