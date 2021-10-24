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أمير منطقة نجران يكرم الفائزين في مسابقات “نشاطي” بتعليم نجران

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أمير منطقة نجران يكرم الفائزين في مسابقات “نشاطي” بتعليم نجران

أمير منطقة نجران يكرم الفائزين في مسابقات “نشاطي” بتعليم نجران
http://almnatiq.net/?p=1054496
المناطق- نجران:

رعى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم بمقر بيت الطالب بحي الفهد، حفل تكريم الفائزين في مسابقات “نشاطي” بتعليم نجران.

وأُقِيم حفل خطابي بهذه المناسبة تضمن كلمة للمدير العام لإدارة تعليم نجران فهد بن صالح عقالا، وكلمة أولياء أمور الطلاب.

ثم شاهد أمير المنطقة والحضور عرضاً مرئياً عن مسابقات “نشاطي”، ومساراتها المتعددة وبرامجها المختلفة، ثم أُقِيمت مسيرة للطلاب والطالبات الفائزين بالمسابقات، تلا ذلك تقليد سموه الشارة الخشبية للقادة الكشفيين المجتازين لمتطلباتها.

وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة نجران الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقات.

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