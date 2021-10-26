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أمانة الشرقية تنفذ 2582 جولة رقابية وتحرر 171 مخالفة خلال يومين

أمانة الشرقية تنفذ 2582 جولة رقابية وتحرر 171 مخالفة خلال يومين

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أمانة الشرقية تنفذ 2582 جولة رقابية وتحرر 171 مخالفة خلال يومين

أمانة الشرقية تنفذ 2582 جولة رقابية وتحرر 171 مخالفة خلال يومين
http://almnatiq.net/?p=1054497
المناطق ـ الشرقية:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، يومي الأحد والاثنين الماضيين، 2582 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، ضمن أعمالها الرقابية في المنطقة، نتج عنها ضبط 171 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، وإغلاق أربع منشآت مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، كما استقبلت 13 بلاغ عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، عبر مركز البلاغات 940.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.
ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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