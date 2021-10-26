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وزير السياحة: نعمل مع دول العالم لوضع برتوكولات سفر موحدة لتسهيل حركة التنقل

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وزير السياحة: نعمل مع دول العالم لوضع برتوكولات سفر موحدة لتسهيل حركة التنقل

وزير السياحة: نعمل مع دول العالم لوضع برتوكولات سفر موحدة لتسهيل حركة التنقل
http://almnatiq.net/?p=1054505
محررو المناطق

قال أحمد الخطيب وزير السياحة، إن قطاع السياحة الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، مشيرا إلى أنه يواجه أزمة معقدة وقصيرة الأمد.

 

وأضاف الوزير في كلمته خلال “مبادرة مستقبل الاستثمار”، أن القطاع سيشهد موجة كبيرة من النمو بعد انتهاء جائحة كورونا، مبينا أن السفر بين الدول على جدول أعمال الوزراء وسندفع العالم للتحدث معا والاتفاق على برتوكولات سفر موحدة، مؤكدا أن الحل يجب أن يكون عالميا لتسهيل حركة التنقل.

 

وأوضح الخطيب أن الوزارة في المملكة هي المشرع للقطاع، مبينا أن 80% من مشاريع قطاع السياحة تقودها الشركات المتوسطة والصغيرة.

 

وأشار إلى أن الوزارة تعمل لأن يكون القطاع أكثر نموا واستدامة، مؤكدا ضرورة وجود خطط طويلة الأمد لخدمة البيئة.

 

 

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