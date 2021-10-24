“الشورى” يوافق على مذكرة تفاهم مع روسيا لتحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب

محررو المناطق

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة، وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا الاتحادية؛ للتعاون في مجال تقنيات تحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب.

وقال المجلس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “الشورى” وافق أيضا على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ووزارة البيئة في اليابان للتعاون في مجال البيئة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة للسنة الثانية من الدورة الثامنة، التي انعقدت اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.