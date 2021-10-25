حالات التعافي تقترب من الـ 2.5 مليون.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  

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أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الثلاثاء، إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر 2021م.

وأوضح “الإحصاء الخليجي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي، وصل إلى 2,519,672 إصابة وذلك حتى 25 من شهر أكتوبر الجاري.

وأشارت إحصاءات المركز، إلى أنَّ حالات التعافي وصلت إلى 2,491,482، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19,484، وحصل نحو 82,255,318 مواطنًا خليجيًا على لقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في المملكة 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.