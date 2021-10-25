احدث الأخبار

حالات التعافي تقترب من الـ 2.5 مليون.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  
محليات
 “الشورى” يوافق على مذكرة تفاهم مع روسيا لتحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب
أبرز المواد
 “عسيري” يتفقد مشاريع المدينة الجامعية بالكلية الجامعية برنية
أبرز المواد
 من الأربعاء إلى الجمعة .. “الأرصاد” تتوقع هطول أمطار على هذه المناطق
أبرز المواد
 الخارجية السودانية: أبلغنا الدول الغربية والعربية بأن حمدوك وأعضاء حكومته في مكان مجهول
أبرز المواد
 مدير تعليم الجوف يدشن برنامج إدارة الأداء الوظيفي
محليات
 وزير الاستثمار: المملكة وفرت فحوصات ولقاحات كورونا لأكثر من 10 ملايين وافد
أبرز المواد
 ملياردير أمريكي: المملكة تدعم مواهب وأفكار الشباب الجديدة ونراها في ريادة الأعمال (فيديو)
أبرز المواد
 في ظاهرة فريدة.. أمريكية تلد 3 بنات في نفس اليوم بفارق 3 سنوات
أبرز المواد
 نجم سابق لـ”ليفربول” يفتح النار على “صلاح”: طماع وجشع وعلى إدارة النادي حسم أمره
أبرز المواد
 بلدية وادي الدواسر تنفذ أعمال صيانة الإنارة بالحدائق والشوارع العامة
محليات
 الكشف عن نوع الهرمون المسؤول عن حجم “الكرش”
أبرز المواد
حالات التعافي تقترب من الـ 2.5 مليون.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  

حالات التعافي تقترب من الـ 2.5 مليون.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  

محليات
“الشورى” يوافق على مذكرة تفاهم مع روسيا لتحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب

“الشورى” يوافق على مذكرة تفاهم مع روسيا لتحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب

أبرز المواد
“عسيري” يتفقد مشاريع المدينة الجامعية بالكلية الجامعية برنية

“عسيري” يتفقد مشاريع المدينة الجامعية بالكلية الجامعية برنية

أبرز المواد
من الأربعاء إلى الجمعة .. “الأرصاد” تتوقع هطول أمطار على هذه المناطق

من الأربعاء إلى الجمعة .. “الأرصاد” تتوقع هطول أمطار على هذه المناطق

أبرز المواد

حالات التعافي تقترب من الـ 2.5 مليون.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  

حالات التعافي تقترب من الـ 2.5 مليون.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  
http://almnatiq.net/?p=1054553
محررو المناطق

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الثلاثاء، إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر 2021م.

وأوضح “الإحصاء الخليجي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي، وصل إلى 2,519,672 إصابة وذلك حتى 25 من شهر أكتوبر الجاري.

 

وأشارت إحصاءات المركز، إلى أنَّ حالات التعافي وصلت إلى 2,491,482، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19,484، وحصل نحو 82,255,318 مواطنًا خليجيًا على لقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في المملكة 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

 

 

روابط ذات صلة

هل يقلل لقاح كورونا من احتمالية الوفاة بالفيروس؟.. دراسة توضح

هل يقلل لقاح كورونا من احتمالية الوفاة بالفيروس؟.. دراسة توضح
لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ 63

لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ 63
47 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

47 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*