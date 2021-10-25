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“تعليم مكة” يفعّل الأسبوع الخليجي للصحة المدرسية

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“تعليم مكة” يفعّل الأسبوع الخليجي للصحة المدرسية

http://almnatiq.net/?p=1054560
المناطق- واس:

فعّلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة المكرمة، اليوم، برنامجاً تدريبياً بعنوان الأسبوع الخليجي للصحة المدرسية وصحة اليافعين والشباب.

ويهدف البرنامج المنفذ في إدارة التدريب والابتعاث إلى التعريف بالمشاكل الصحية وكيفية التعامل معها، وتعزيز ورفع الوعي الصحي ضد المخاطر الصحية في المجتمع المدرسي، وإكساب المجتمع المدرسي السلوك الصحي السليم، والارتقاء بالمعارف الصحية، وبناء الاتجاهات، وغرس السلوكيات الصحية في المجتمع المدرسي، حيث شمل توضيح القواعد وأساليب العودة الآمنة للمدارس، وبرنامج التطعيمات وطرق وأساليب مكافحة السمنة والتنمّر، وأهمية النشاط البدني والصحة النفسية.

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