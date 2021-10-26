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سُعال ثم مصافحة باليد.. شاهد: “بايدن” ينتهك الإجراءات الاحترازية لـ”كورونا”

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سُعال ثم مصافحة باليد.. شاهد: “بايدن” ينتهك الإجراءات الاحترازية لـ”كورونا”

سُعال ثم مصافحة باليد.. شاهد: “بايدن” ينتهك الإجراءات الاحترازية لـ”كورونا”
http://almnatiq.net/?p=1054567

تداول مغردون  مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن بلا كمامة خلال مشاركته في تجمع عام بنيوجيرسي وهو يسعل في يده ثم ينزل من المنصة ليصافح الحضور.

ولفتت قناة FOX إلى أن ذلك حدث بعد أسبوع فقط على اكتشاف إصابة وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مالوركاس بكوفيد-19، علما بأن مايوركات الذي تلقى تطعيما كاملا ضد كورونا، كان قد خالط بايدن قبل أيام من ذلك.

وأثار سلوك بايدن انتقادات شديدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه في وقت سابق شوهد بايدن داخل مطعم للمأكولات البحرية في واشنطن، وهو لا يرتدي كمامة، رغم أن المدينة تفرض نظاما صارما يلزم ارتداء الكمامات من أجل احتواء الجائحة.

 

 

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