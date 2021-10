سُعال ثم مصافحة باليد.. شاهد: “بايدن” ينتهك الإجراءات الاحترازية لـ”كورونا”

تداول مغردون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن بلا كمامة خلال مشاركته في تجمع عام بنيوجيرسي وهو يسعل في يده ثم ينزل من المنصة ليصافح الحضور.

ولفتت قناة FOX إلى أن ذلك حدث بعد أسبوع فقط على اكتشاف إصابة وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مالوركاس بكوفيد-19، علما بأن مايوركات الذي تلقى تطعيما كاملا ضد كورونا، كان قد خالط بايدن قبل أيام من ذلك.

وأثار سلوك بايدن انتقادات شديدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه في وقت سابق شوهد بايدن داخل مطعم للمأكولات البحرية في واشنطن، وهو لا يرتدي كمامة، رغم أن المدينة تفرض نظاما صارما يلزم ارتداء الكمامات من أجل احتواء الجائحة.

NEW – Maskless Biden coughed into his hand before shaking hands with masked people. pic.twitter.com/hpFYkEC1Kh

— Constitutional lover (@Patriotism1788) October 25, 2021