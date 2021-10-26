ناصر القصبي رئيساً لأول جمعية للمسرح والفنون بالمملكة

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أعلن الفنان، ناصر القصبي، عن تأسيس أول جمعية مهنية للمسرح والفنون الأدائية في البلاد، برئاسته، لافتا إلى أنه خلال أشهر قليلة ستنطلق أعمال هذه الجمعية.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال ناصر القصبي: “تأسيس أول جمعية مهنية للمسرح والفنون الأدائية، والتي تشكل مجلس إدارتها برئاسة ناصر القصبي”.

وأضاف: “هي واحدة من الجمعيات المهنية التي تأسست تحت مظلة استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان”.

وأعرب عن شكره لوزير الثقافة، بدر بن عبدالله بن فرحان، قائلا: “أتوجه بجزيل الشكر لصاحب السمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان لتكوين الجمعية المهنية للمسرح وفنون الأداء…لأكثر من ثلاثين عاما عانى المسرحيون من تحديات هائلة، ومصاعب كبيرة، ويشرفني أن أعمل مع زملائي في الجمعية الجديدة لتذليل الصعاب والنهوض بهذه المهنة السامية”.

وأكمل: “الجمعية المهنية للمسرح والفنون الأدائية..عضوية كل من الدكتور سامي الجمعان – نائب الرئيس – والدكتور راشد الشمراني، وخالد الباز، وياسر مدخلي، وفهد الحوشاني، ورؤى الصحاف، والمهندس ياسر بكر، وسامي الزهراني، وفاطمة البنوي، وسميرة الخميس”.

وتابع: “وشملت قائمة مؤسسيها كلا من بندر عبدالفتاح، وأحمد الصمان، وهيثم بن حبيب، عبدالله الحسن، ونوح الجمعان، وهاشم حسين، وإبراهيم الحجاج، وائل الحربي، وإلهام علي، ومشعل الرشيد، وعباس الحايك، وعبد العزيز الصقعبي، وإيمان الطويل، وعبدالله الحماد، وعلي الغوينم، وأحمد السروي، ونايف البقمي”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “الزملاء والزميلات المسرحيون خلال أشهر قليلة ستنطلق أعمال الجمعية، ونتطلع الى مشاركتكم في رحلة إبداع جديدة”.