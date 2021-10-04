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من “جوجل” لمستخدمي هواتف “أندرويد”: احذفوا هذه التطبيقات فوراً

من “جوجل” لمستخدمي هواتف “أندرويد”: احذفوا هذه التطبيقات فوراً

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من “جوجل” لمستخدمي هواتف “أندرويد”: احذفوا هذه التطبيقات فوراً

من “جوجل” لمستخدمي هواتف “أندرويد”: احذفوا هذه التطبيقات فوراً
http://almnatiq.net/?p=1054578

حظرت شركة “جوجل” مجموعة جديدة من التطبيقات من متجر “بلاي” الخاص بها، مع تنويه بضرورة حذفها على الفور.

 

ويبدو الأمر كيوم سيء آخر لمستخدمي “أندرويد”، حيث حظرت جوجل أكثر من 100 تطبيق من متجر “بلاي” الشهير. وعُثر على أحدث مجموعة من التطبيقات التي ستُحذف من هذه السوق عبر الإنترنت، لعرضها برامج ضارة خبيثة يطلق عليها اسم “UltimaSMS”.

 

وكانت عملية احتيال الرسائل النصية القصيرة هذه، قادرة على توقيع المستخدمين المطمئنين على الخدمات المتميزة التي يمكن أن تنتهي بتكلف مالكي “أندرويد” حوالي 40 دولارا شهريا مقابل لا شيء. واكتُشفت عملية الاحتيال من قبل خبراء التكنولوجيا في AVAST، حيث قامت غوغل على الفور بحظر التطبيقات بمجرد إبلاغها بالتهديد.

 

ومع ذلك، قد يأتي هذا الحظر الجديد متأخرا جدا بالنسبة للبعض، حيث اعتقدوا أن التطبيقات حُمّلت ملايين المرات قبل إزالتها.

ولتحقيق أقصى قدر من النجاح، عملت التطبيقات على أنها خدمات شائعة بما في ذلك لوحات المفاتيح المخصصة وماسحات رمز الاستجابة السريعة ومحررو الفيديو والصور وحظر المكالمات غير المرغوب فيها وفلاتر الكاميرا والألعاب. ووفقا لـ AVAST، روّج أيضا للتطبيقات عبر الإعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي، مثل “تك توك” و”إنستغرام”، والتي ساعدت جميعها في تعزيز شعبيتها.

 

وبمجرد التنزيل، تبدأ التطبيقات على الفور في التحقق من موقع جهاز المستخدم، وIMEI، ورقم الهاتف لتحديد اللغة التي سيتم بها عرض عملية الاحتيال. وعندما يفتح المستخدم التطبيق، يُطلب منه إدخال رقم هاتفه وفي بعض الحالات، عنوان بريده الإلكتروني أيضا، من أجل استخدام الأغراض المُعلن عنها للتطبيقات. وإذا وقع الإرسال، فإن هذه الخطوة تقوم بتسجيل المستخدم للحصول على اشتراك SMS مميز.

 

وأوضح جاكوب فافرا: “تُخفى التطبيقات على أنها تطبيقات أصلية من خلال ملفات تعريف التطبيقات المصممة جيدا على متجر “بلاي”. وتتميز ملفات التعريف هذه بصور جذابة، مع أوصاف مكتوبة جيدا، وغالبا ما تحتوي على متوسطات مراجعة عالية. ومع ذلك، عند إلقاء نظرة فاحصة، فإن لديها بيانات سياسة الخصوصية العامة، وتتميز بملفات تعريف المطورين الأساسية بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني العامة. وعلى الرغم من وجود متوسطات مراجعة عالية، فإن العديد من المستخدمين لديهم العديد من المراجعات السلبية من المستخدمين الذين حددوا التطبيقات بشكل صحيح على أنها عمليات احتيال. ولسوء الحظ، يبدو أن الأطفال عرضة لعمليات الاحتيال هذه، بناء على المراجعات الموجودة في الملفات الشخصية للتطبيق”.

 

ويقول AVAST الآن يجب على مستخدمي “أندرويد” تعطيل خيارات الرسائل القصيرة المميزة مع شبكاتهم لتجنب الوقوع ضحية لهذا الاحتيال.

 

وبالإضافة إلى ذلك، ينصحون مستخدمي الأجهزة المحمولة بالتحقق من المراجعات بعناية قبل تنزيل أي تطبيقات، لأن تطبيقات الاحتيال غالبا ما عززت متوسطات المراجعة، ولكن التعليقات المكتوبة سيئة.

 

وحتى عند تنزيل أحد التطبيقات، من الحكمة الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية، مثل أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني، ومشاركتها فقط مع التطبيقات التي تثق بها حقا.

 

 

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