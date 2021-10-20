بعد اقتراب عقده على الانتهاء.. هل يجدد سالم الدوسري عقده مع الهلال؟ 

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كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، معلومات حول مستقبل نجم فريق الهلال سالم الدوسري خلال الفترة المقبلة، بعدما اقترب عقده من الانتهاء، وإمكان انتقاله لنادي النصر في الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

قال “الصرامي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “هات أذنك، هل يجدد سالم الدوسري عقده مع الهلال بعد أن اقترب العقد من النهاية، هل يذهب الدوسري إلى النصر، الاحتمالات قائمة بالتساوي”.

وأضاف “الأيام المقبلة ستكشف بالتفاصيل مستقبل النجم بالبقاء في الزعيم، أو الانضمام للعالمي، بالتوفيق لابن سالم في المكان الذي يختاره”.

وتابع: “على كل هلالي أن يتعايش مع الواقع ويتصالح مع فلسفة الوسط الرياضي، بقاء سالم الدوسري في الهلال أو مغادرته “يحدده” العرض والطلب وهو ثقافة احترافية”.

واختتم: “سالم عقده مع الهلال قريب من النهاية، وحده “الابن” الخلوق والنجم الموهوب سيختار مكانه في عقده الأخير في مشواره الرياضي”.

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