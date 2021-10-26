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الإمارات: السماح للمواطنين المطعمين بجرعات كاملة السفر للدول المحظورة

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الإمارات: السماح للمواطنين المطعمين بجرعات كاملة السفر للدول المحظورة

الإمارات: السماح للمواطنين المطعمين بجرعات كاملة السفر للدول المحظورة
http://almnatiq.net/?p=1054655
المناطق ـ وكالات:

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، عن تحديث بروتوكول سفر المواطنين للدول التي تم منع السفر إليها اعتباراً من يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري؛ بهدف تعزيز استراتيجية الدولة بمرحلة التعافي والانفتاح التدريجي في كافة القطاعات الحيوية والعودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة.

 

وأوضح البروتوكول أنه سيتم السماح بسفر المواطنين الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كوفيد-19 المعتمدة، بالإضافة إلى استمرار منع سفر المواطنين غير الحاصلين على الجرعات الكاملة لقاح كورونا، ويستثنى من ذلك المهمات الرسمية، والحالات المرضية وممن يتلقون العلاج خارج الدولة، كذلك الحالات الإنسانية، والبعثات الدراسية خارج الدولة، بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات الرسمية.

ويشترط على المواطنين العائدين من تلك الدول إبراز نتيجة فحص (PCR) سلبية قبل العودة من الوجهة تحتوي على QRCode تم إجراؤه خلال 48 ساعة من وقت المغادرة، بالإضافة إلى إبراز نتيجة فحص (Rapid Test PCR) آخر تم إجراؤه بحد أقصى 6 ساعات قبل موعد المغادرة في أرض المطار للوجهة.
وأشار البروتوكول إلى أنه يتعين على فئة المطعمين إجراء فحص (PCR) عند القدوم، إجراء فحصين آخرين في اليومين الرابع والثامن من تاريخ الوصول. وبالنسبة للفئة غير المطعمة، فيتعين عليها إجراء فحص (PCR) عند القدوم مع الالتزام بالحجر الصحي لمدة 10 أيام وإجراء فحص في اليوم التاسع.
وتضمن البروتوكول أيضاً عدد من اشتراطات المغادرة وهي ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي للمواطنين، وإبراز نتيجة فحص سلبية خلال 48 ساعة، بجانب الالتزام بإجراءات الوجهة.

وتنصح هيئة “الطوارئ والأزمات” و”الطيران المدني” أنه يتوجب على المسافرين التوجه إلى المراكز الصحية في حال ظهور أعراض أو الإصابة بالفيروس وتبليغ سفارة الدولة، وحفاظا على صحة وسلامة المسافرين، يشير البروتوكول كذلك إلى عدم سفر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً.

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