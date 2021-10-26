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أمير القصيم: مبادرة السعودية الخضراء تؤكد حرص ولي العهد على التنمية المستدامة لحماية البيئة

أمير القصيم: مبادرة السعودية الخضراء تؤكد حرص ولي العهد على التنمية المستدامة لحماية البيئة

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أمير القصيم: مبادرة السعودية الخضراء تؤكد حرص ولي العهد على التنمية المستدامة لحماية البيئة

أمير القصيم: مبادرة السعودية الخضراء تؤكد حرص ولي العهد على التنمية المستدامة لحماية البيئة
http://almnatiq.net/?p=1054665
المناطق ـ القصيم:

أكد الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال المنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، وإ

طلاق المبادرات الطموحة التي تسهم في تعزيز العناية والاهتمام بالتنمية المستدامة لحماية البيئة لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء .
ووصف أمير القصيم بأن ما أعلنه ولي العهد يؤكد حرص القيادة الرشيدة على مواجهة تحديات التغير المناخي وتوفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص انطلاقا من أهداف رؤية المملكة 2030.

 

وأشار إلى أن منطقة القصيم ترجمة أهداف مبادرة السعودية الخضراء في وقت وجيز ، من خلال التوسع ونشر مفهوم التشجير بين جميع فئات المجتمع ، تأكيدا على أهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق جميع أهدافها التي أصبحت واقعاً بوصولها إلى أرقام قياسية.
وأوضح أن الإحصاءات أظهرت بأنه تم زراعة قرابة مليوني شتلة خلال الفترة الماضية، بالتعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مفهوم الاهتمام بالشجرة لدى النشء من خلال مشاركة الطلاب في المبادرة، وتنمية الحرص على إعادة ما كانت عليه هذه الأرض قبل عشرات السنين.

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