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ارتفاع مؤشر الإصابات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

ارتفاع مؤشر الإصابات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

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ارتفاع مؤشر الإصابات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

ارتفاع مؤشر الإصابات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
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محررو المناطق
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء الموافق 26/10/2021، عن تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتان وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.
وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 38 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537,376، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى548،368 ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8،782 حالة.

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