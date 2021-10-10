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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل توقع مذكرة تعاون مع الجامعة العربية لتبادل الخبرات

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل توقع مذكرة تعاون مع الجامعة العربية لتبادل الخبرات

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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل توقع مذكرة تعاون مع الجامعة العربية لتبادل الخبرات

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل توقع مذكرة تعاون مع الجامعة العربية لتبادل الخبرات
http://almnatiq.net/?p=1054688
المناطق ـ واس:

وقع رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، ورئيس الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة الدكتور علي بن محمد الشهراني اليوم، مذكرة تعاون بين الجامعتين لتبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية والعلمية والإدارية في مجال التعليم الجامعي وتقديم خدمات تعليمية مختلفة.
وأفاد الدكتور “الربيش”، أن المذكرة تهدف إلى استعانة الجامعة العربية المفتوحة بخبرات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في تقديم خدمات مختلفة في مجال الخدمات الاستشارية والدراسات التعاقدية والخدمات التدريبية والتدريب التعاوني للطلاب والأبحاث الأكاديمية وتقنية ونظم المعلومات ومجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي، والاستفادة من مؤشرات الأداء، وإعداد المقارنات المرجعية والتعاون في المراجعة الخارجية وما يتفق عليه الطرفان، واستخدام المرافق والمنشآت للطرفين من مسارح وصالات رياضية وقاعات، إضافة إلى تبادل شعارات الجامعتين في المواقع الإلكترونية.

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