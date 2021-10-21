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تدشين مبادرة المساجد الخضراء بمنطقة الباحة واستهداف 50 مسجداً وجامعاً

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تدشين مبادرة المساجد الخضراء بمنطقة الباحة واستهداف 50 مسجداً وجامعاً

تدشين مبادرة المساجد الخضراء بمنطقة الباحة واستهداف 50 مسجداً وجامعاً
http://almnatiq.net/?p=1054691
المناطق ـ الباحة:

دشنت اللجنة التنسيقية لمبادرة الباحة الخضراء أمس، مبادرة المساجد الخضراء التي استهدفت 50 مسجداً وجامعاً على مستوى المنطقة كمرحلة أولى، وذلك في إطار حرص الوزارة على مواكبة رؤية المملكة 2030.
وهدفت المبادرة إلى تشجير المساجد وتحقيق الاستدامة من خلال تخصيص الزراعة بالنباتات المحلية المناسبة لطبيعة المنطقة والاستفادة من إعادة استخدام مياه الوضوء في المساجد كمورد مائي يستفاد منه في توسيع المساحات الخضراء وتوفير كمية مماثلة من المياه المهدرة.
يذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات سمو أمير منطقة الباحة, بهدف الاستفادة من مياه الوضوء بعد تنقيتها لري الأشجار المحيطة بالمساجد، مروراً بعدة مراحل بدأت بالجوامع الكبيرة ثم بقية المساجد بالمنطقة ومحافظاتها.

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