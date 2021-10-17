الصحة العالمية توصي دول العالم بالوصول لنسبة 40% من التطعيم ضد كورونا مع نهاية 2021

المناطق - وكالات:

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، دول العالم للإسراع في عمليات تحصين المواطنين والوصول إلى نسبة 40% بحلول نهاية العام.

وكان الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، قد أكد في تصريحات سابقة أن هناك تأخرًا بعدد اللقاحات في إقليم شرق المتوسط رغم أن هناك 5 مليارات و500 مليون جرعة للعالم كله، ونسعى للوصول إلى 10% من تلقيح المنطقة بحلول نهاية شهر سبتمبر الجاري و40% بحلول نهاية العام.

وأضاف المنظري أن متحور دلتا يوجد في 163 دولة حول العالم، ولدينا 16 دولة بإقليم شرق المتوسط بها متحور دلتا، كما أن معدلات الإصابة لدى الأطفال لا تؤد إلى الوفاة أو الحجز بالمستشفيات، مشيرًا إلى أنه رغم سرعة انتشار متحور دلتا ولكن لم نرصد شدة في الأعراض لدى الأطفال والبالغين.

وتابع: “بفضل مرفق كوفاكس، تلقى الإقليم 51.54 مليون جرعة من لقاحات كورونا من أصل 89 مليون جرعة مخصصة للدول حتى الآن .. وسعيًا لمواصلة زيادة التغطية، نحث الدول المرتفعة الدخل والجهات المانحة والشركاء على ألا يدخروا جهدًا لزيادة إمدادات اللقاحات للبلدان المنخفضة الدخل”.