محافظ البنك المركزي: لدينا القدرة على الانتقال إلى العملة الرقمية في الخليج العربي( فيديو)

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قال محافظ البنك المركزي فهد المبارك، إن المملكة لديها القدرة للانتقال إلى العملة الرقمية في الخليج العربي.

وأضاف “المبارك” أن هناك تعاون بين المملكة والدول العربية من جانب، والدول الخليجية من جانب آخر، بشأن وجود مقاسة بين البنك المركزي وبنوك الدول العربية فيما يتعلق بالعملة الموحدة.

وأكد أن المملكة تسعى للخروج ببنك مركزي رقمي منخفض التكاليف يحاكي العمليات الرقمية يكون له سيولة مالية حقيقية محتفظ بها.