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قتل 7 مواطنين بـ”تعليم الداير” بجازان.. الداخلية تنفيذ حكم القصاص في أحد الجناة

قتل 7 مواطنين بـ”تعليم الداير” بجازان.. الداخلية تنفيذ حكم القصاص في أحد الجناة

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قتل 7 مواطنين بـ”تعليم الداير” بجازان.. الداخلية تنفيذ حكم القصاص في أحد الجناة

قتل 7 مواطنين بـ”تعليم الداير” بجازان.. الداخلية تنفيذ حكم القصاص في أحد الجناة
وزارة الداخلية
http://almnatiq.net/?p=1054766
المناطق - الرياض:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة قتل 7 مواطنين بمكتب التعليم بمحافظة الداير في جازان.

قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم عبدالله بن جابر بن أسعد المالكي “سعودي الجنسية” على دخول مكتب التعليم بمحافظة الداير بمنطقة جازان، وإطلاق النار على منسوبيه، مما أدى إلى مقتل كل من حسن بن محمد بن جبار المالكي، ومحمد بن جبران الخالدي، وحسن بن محمد بن جابر المالكي، وعبدالله بن أحمد جوحلي، وحسين بن سلمان الخالدي، وحسن بن موسى مالكي، وسلطان بن سلمان المالكي؛ “سعوديي الجنسية”.

وبفضل من الله، تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني عبدالله بن جابر بن أسعد المالكي اليوم الثلاثاء 20/ 3/ 1443هـ بإصلاحية السجون بمنطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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