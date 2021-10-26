وكيل حائل يرأس الاجتماع الثاني للجنة متابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء

المناطق - واس:

رأس وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ اليوم , الاجتماع الثاني للجنة العليا لمتابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات ذات العلاقة.

وأشار آل الشيخ إلى أهمية تكاتف الجميع من أجل مكافحة سوسة النخيل الحمراء والحد من آثارها السلبية على الزراعة والمزارعين بمكافحة أنحاء المنطقة.

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني أنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود القائمة من خلال برنامج مكافحة السوسة الحمراء ، والاطلاع على التقرير الشهري ونسبة الإصابة وخريطة المنطقة وتقسيم القطاعات ومعوقات البرنامج وأهم الاحتياجات ، وتم اتخاذ التوصيات اللازمة .