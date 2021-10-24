نقلت إلى العناية المركزة.. تعرض وزير الصحة المصرية لأزمة قلبية

محررو المناطق:

تعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية لوعكة صحية نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج ومتابعة حالتها الصحية، بعد أن تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة.

وكشفت مصادر بوزارة الصحة المصرية أن الفحوصات الطبية الأولية للدكتورة هالة زايد أشارت إلى أنها تعاني أزمة قلبية نتيجة الإجهاد والإرهاق.

وقامت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مجهودات كبيرة في مكافحة فيروس كورونا، وتوفير اللقاحات للمصريين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، إضافة إلى جولاتها المكوكية في دول العالم والقارة الأفريقية لتوحيد جهود مكافحة الفيروس القاتل وتوفير اللقاحات.