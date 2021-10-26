محاولة انتحار طفل تنفيذًا لأوامر لعبة إلكترونية في جدة.. ووالده يكشف التفاصيل (فيديو)

المناطق - مكة المكرمة:

أقدم طفل في الرابعة من عمره على الانتحار تنفيذاً لأوامر لعبة إلكترونية، بعد أن طُلب منه القيام بحركات في هذه اللعبة.

وروى والد الطفل هشام طارق قصة محاولة ابنه الانتحار بسبب إحدى الألعاب الإلكترونية، حيث قال إن ابنه كان يلعب بجهازه النقال مساء أمس الإثنين، ليتوجه بعدها إلى غرفته في المنزل ويغلق الباب.

وأضاف أنهم في وقت متأخر من الليل تفاجأ بصوت سقوط ستارة غرفة ابنه، وعند ذهابهم لاستطلاع الأمر وجد ابنه هشام وقد لف حبل الستارة حول عنقه وحاول القفز، إلا أن الستارة سقطت معه، وفقا لـ”أخبار 24″.

وبيّن أن ابنه قام بذلك الفعل بعد أن طُلب منه القيام بحركات في اللعبة الإلكترونية التي كان يلعبها، ووجه في ختام حديثه نصيحة للآباء والأمهات بضرورة مراقبة أجهزة الأبناء والحرص على تفتيشها بشكل دوري، لكي لا يحدث ما لا يحمد عقباه.