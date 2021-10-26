وزارة العدل: 18 ألف خدمة إلكترونية قُدمت للمحامين

المناطق - الرياض:

كشفت وزارة العدل أن بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز” هنا قدمت نحو 18 ألف خدمة إلكترونية متنوعة للمحامين من الجنسين منذ إتاحة الخدمات الإلكترونية لهم عبر البوابة وحتى اليوم، في عملية إلكترونية كاملة أغنتهم عن زيارة المقرات العدلية.

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلبات الخاصة بتراخيص المحاماة التي استقبلتها بوابة ناجز بلغت 4500 طلب، بينما بلغ عدد الطلبات المقدمة بواسطة المتدربين أكثر من 12 ألف طلب، فيما بلغت الطلبات الواردة من الممثلين النظاميين -موظفي الإدارات القانونية في الشركات- أكثر من 1000 طلب.

ووفرت وزارة العدل من خلال بوابة ناجز مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمحامين والمتدربين، تمكنهم من الحصول عليها دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة أو الإدارة العامة للمحاماة، وذلك في إطار سعي الوزارة لدعم المحامين والتيسير عليهم وتوفير الجهد والوقت.

وأتاحت الوزارة خدمات عدة منها خدمة طلب ترخيص محاماة، وخدمة طلب تجديد ترخيص محاماة، وخدمة قيد محام متدرب جديد، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على “شهادة تعريف للمحامي المتدرب” إلكترونياً، كذلك خدمة انتقال محام متدرب إلى آخر، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم على طلب الانتقال من محام إلى محام آخر والحصول على شهادة تعريف للمحامي المتدرب حديثة وإلكترونية.

ووفرت الوزارة كذلك خدمة الاستعلام عن المحامين المعتمدين، من خلال قائمة بالمحامين المصرح لهم بالعمل مصنفة حسب المدينة، مع إمكانية البحث باسم المحامي والمدينة، إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة لخدمات المحامين، وخدمة طلب تحديث بيانات محام، والمتدربين لدى محام وتشمل عرض قائمة بالمتدربين لدى المحامي وإضافة متدرب واستبعاد متدرب وإخلاء طرف متدرب.

ويمكن الحصول على خدمة تقييد المحامي المتدرب، بقيام المحامي بتسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية أولاً، ثم يضيف المتدرب لديه من خلال شاشة المتدربين لدي، بعد ذلك يقوم المتدرب بتقديم طلبه عبر البوابة الخاصة بالمتدرب، وبعد قبول الطلب يمكن للمتدرب الدخول على أيقونة “تراخيصي” وطباعة شهادة التدريب والاطلاع عليها.