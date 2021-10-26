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ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء اليوناني

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ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء اليوناني

ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء اليوناني
ولي العهد يلتقي برئيس الوزراء اليوناني
http://almnatiq.net/?p=1054798
المناطق - واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، بدولة رئيس الوزراء اليوناني السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ورحب سمو ولي العهد في بداية اللقاء، برئيس الوزراء اليوناني في زيارته الحالية للمملكة، فيما أعرب دولته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد.

وقد جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية اليونانية.

فيما حضر من الجانب اليوناني، نائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجويانيس، ومديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء إيليني الصوراني، والمتحدثة باسم الحكومة اريستوتليتسا بلوني، ومدير المكتب الاقتصادي في الأمانة العامة لرئيس الوزراء ديموسثنيس اليكيوسوس باتليس.

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