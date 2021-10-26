رجل أمن يمنع وقوع “كارثة محققة” في محطة وقود (فيديو)

محررو المناطق:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشجاعة رجل أمن بالمملكة تمكن من منع حدوث كارثة في محطة وقود.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة نشوب حريق في إحدى محطات الوقود بسبب تحرك قائد مركبة فجأة أثناء تعبئة الوقود ظنا منه على ما يبدو أن العملية انتهت ما أدى لسحب مضخة الوقود واشتعال النيران فيها، ليتدخل أحد منسوبي القوات الجوية بالجوف “ثامر الناوي” الذي تصادف أنه كان متواجدًا في الموقع، ليقدم بشجاعة على حمل طفاية حريق والإقتراب من النيران لاطفائها ومنع حدوث كارثة في المحطة.

وأشاد النشطاء بالموقف البطولي لرجل الأمن ومنعه من حدوث كارثة في محطة الوقود.