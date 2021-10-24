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وزير الري المصري يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الأثيوبي

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وزير الري المصري يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الأثيوبي

وزير الري المصري يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الأثيوبي
سد النهضة الأثيوبي
http://almnatiq.net/?p=1054846
المناطق - وكالات:

قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن الوزارة تعمل على جميع الاحتمالات الخاصة بسد النهضة، بإنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان لاستيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر فى وقت قصير، حال انهيار سد النهضة.

وأشار الوزير عبد العاطي خلال فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة للمياه، إلى أن البنية التحتية التي تسعى الحكومة لإنشائها حول السد العالي جنوبي البلاد تراعي كذلك احتمالية عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر في الوقت المحدد، مضيفا “لذا فنحن كوزارة نستعد لكافة المخاطر”، بحسب موقع أخبار اليوم (حكومي).

وكان وزير الري المصري حذر خلال مقابلة تلفزيونية قبل أيام من أن “انهيار سد النهضة سيشكل مشكلة كبيرة نتمنى ألا تتحدث”، مؤكدًا أن بلاده لديها إرادة سياسية وجاهزة للتفاوض وفقًا لآليات محددة معلنة للجميع بمدة تنفيذ وتفاوض محددة ووجود مراقبين دوليين؛ لوضع كل شخص أمام مسؤولياته.

وتعتبر مصر سد النهضة تهديدا وجوديا لها لأنها تُعاني ندرة مائية بحسب تصنيف البنك الدولي، إذ تعتمد بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تلبية 95% من احتياجاتها المائية، ولذلك تريد هي والسودان من إثيوبيا الانتظار وعدم ملء السد حتى التوصل إلى اتفاق ملزم حول إدارته وهو ما ترفضه إثيوبيا.

 

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