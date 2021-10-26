السودان.. تعليق الرحلات الجوية من مطار الخرطوم وإليه حتى 30 أكتوبر  

المناطق - وكالات:

أعلنت هيئة الطيران المدني في السودان عن تعليق كافة الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي اعتبارًا من 26 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر.

وكان قد أعلن التلفزيون السوداني الرسمي، في نبأ مقتضب ظهر اليوم، أن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر قرارًا بحل كافة اللجان التسييرية في كل مؤسسات الدولة.

وحسب التلفزيون الرسمي أعلن البرهان عن قرارات جديدة للأحداث الأخيرة التي شهدتها “بينها حل النقابات والاتحادات المهنية وأصدر قرارًا بحل كافة اللجان التسييرية في كل مؤسسات الدولة وفي النقابات واتحاد المهنيين والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي”.