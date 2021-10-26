رئيس الديوان العام للمحاسبة يرأس الاجتماع الثامن لمجلس الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

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عقد مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين اجتماعه الثامن للدورة الثالثة افتراضيا اليوم، برئاسة معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وحضور أعضاء المجلس.

واستعرض المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الشبيلي خلال الاجتماع، توصيات الاجتماع السابق لمجلس إدارة الجمعية وأبرز المستجدات بشأنها، إضافة إلى عرض جدول أعمال الجمعية للفترة المقبلة.

وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال، التي من بينها إنشاء وتشكيل لجنة تختص بالعلاقات الأكاديمية في الجمعية، تحت مسمى “لجنة العلاقات الأكاديمية”، بهدف تعزيز التعليم والتدريب في مجال المراجعة الداخلية بالمملكة، وإظهار مهنة المراجعة الداخلية كمجال عمل مستقبلي للخريجين من مختلف التخصصات.