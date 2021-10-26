احدث الأخبار

المملكة تستحضر التراث السمعي البصري في يومه العالمي 27 من أكتوبر
محليات
 السبت.. أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل توزيع جوائز الفائزين بالتحدي الثاني “تشكيل مستقبل الإعلام”
منطقة الرياض
 رجل أمن يمنع وقوع “كارثة محققة” في محطة وقود (فيديو)
أبرز المواد
 محاولة انتحار طفل تنفيذًا لأوامر لعبة إلكترونية في جدة.. ووالده يكشف التفاصيل (فيديو)
أبرز المواد
 بيتي مارتينيز يقترب من المشاركة في مباريات النصر
أبرز المواد
 ولي العهد يحضر أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار (فيديو)
أبرز المواد
 السماح بدخول الأطفال دون 12 عامًا للملاعب.. وهذه أهم الشروط
أبرز المواد
 تعليم جدة يختتم فعاليات “يوم المعلم” بسباق المشي والمرسم الحُر
أبرز المواد
 منها عدم التحكم في الضغط.. استشاري يكشف عن أهم مسببات جلطة الدماغ
أبرز المواد
 ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء اليوناني
أبرز المواد
 محافظ البنك المركزي: لدينا القدرة على الانتقال إلى العملة الرقمية في الخليج العربي( فيديو)
أبرز المواد
 وزارة العدل: 18 ألف خدمة إلكترونية قُدمت للمحامين
أبرز المواد
المملكة تستحضر التراث السمعي البصري في يومه العالمي 27 من أكتوبر

المملكة تستحضر التراث السمعي البصري في يومه العالمي 27 من أكتوبر

محليات
السبت.. أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل توزيع جوائز الفائزين بالتحدي الثاني “تشكيل مستقبل الإعلام”

السبت.. أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل توزيع جوائز الفائزين بالتحدي الثاني “تشكيل مستقبل الإعلام”

منطقة الرياض
رجل أمن يمنع وقوع “كارثة محققة” في محطة وقود (فيديو)

رجل أمن يمنع وقوع “كارثة محققة” في محطة وقود (فيديو)

أبرز المواد
محاولة انتحار طفل تنفيذًا لأوامر لعبة إلكترونية في جدة.. ووالده يكشف التفاصيل (فيديو)

محاولة انتحار طفل تنفيذًا لأوامر لعبة إلكترونية في جدة.. ووالده يكشف التفاصيل (فيديو)

أبرز المواد

المملكة تستحضر التراث السمعي البصري في يومه العالمي 27 من أكتوبر

المملكة تستحضر التراث السمعي البصري في يومه العالمي 27 من أكتوبر
التراث السمعي البصري
http://almnatiq.net/?p=1054857
المناطق - واس:

بذلت المملكة العربية السعودية ممثلة في دارة الملك عبدالعزيز جهوداً مضنية في رعاية التراث السمعي البصري، لجعله في متناول الجمهور والأجيال القادمة، فشاركت دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للتراث السمعي البصري الذي يصادف 27 أكتوبر من كل عام؛ لإذكاء الوعي العام بالحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لرعاية هذا التراث، وإدراك أهمية الوثائق السمعية والبصرية.

كما يمثل هذا اليوم العالمي فرصة لدول العالم لتقييم أدائها فيما يتعلق بصون التراث الوثائقي، بما في ذلك التراث الرقمي، وإتاحة الانتفاع به، إلى جانب تعزيزه تدفق الأفكار بالكلمة والصورة؛ لأنهما أداتا تمثيل للذاكرة والتراث المشترك، وتسليط الضوء على دور التراث في بناء دفاعات السلام في أذهان أفراد المجتمع من خلال العديد من المبادرات.

وأولت الدارة أهمية كبرى للمحافظة على التراث السمعي البصري، فوسعت دوائر الاستحواذ على تلك المواد، من خلال الشراء والإهداء والشراكات العلمية والثقافية في جميع أنحاء العالم، بحيث ضمت أوعية الحفظ في الدارة عشرات الآلاف من الأصول السمعية والبصرية، يجري حفظها في قواعد معلوماتية وفق أحدث الأساليب المأخوذ بها عالميًا، مع ترميم الأفلام الفوتوغرافية والسينمائية، وإعادة تأهيلها للعرض والرقمنة، ليتم بعدها إتاحة هذا التراث السمعي البصري للباحثين والدارسين في المجالات التاريخية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وفق آليات توفر الوقت والجهد في البحث والاستقصاء.

كما تعمل على إنتاج المواد السمعية والبصرية عن طريق إجراء المقابلات الشفوية مع كبار السن والمعاصرين بالصوت والصورة، ليتكون لديها مع الوقت تراثًا غنيًا من المقابلات الشفوية، تشكل تراثًا سمعيًا وبصريًا تزداد قيمته العلمية بمرور الزمن، ويضاف لذلك قيام الدارة بشكل مستمر في تنفيذ الأفلام الوثائقية القصيرة، بالاستعانة برصيدها المتعاظم من المواد السمعية والبصرية، لتؤكد بذلك على ما يمثله ذلك التراث من مادة خصبة للأعمال الوثائقية والدرامية أيضًا.

وأكدت دارة الملك عبدالعزيز أن التاريخ والثقافة والعادات الموروثة لأي أمة يجسدها تراثها السمعي البصري، من أفلام، وبرامج إذاعية وتليفزيونية، وصور فوتوغرافية وغيرها، لذلك لابد من العمل الدؤوب على استرجاع محتوى هذا التراث لأنه مورد غير متجدد، وفقدانه هو فقدان للأبد، لذا يجب حمايته، والعناية به ليصبح ماثلاً أمام العيان حاضراً ومستقبلاً، للاستفادة من هذا الرصيد التراثي السمعي البصري الذي لا يقل أهمية عن التراث المدون أو المكتوب.

ووثقت الدارة وقائع تاريخية كشاهدٍ على تراث وعادات وثقافات المجتمع السعودي على مر الأزمنة، انطلاقاً من أن الحفاظ على التراث غير المادي؛ هو حمايـة الهويـات الثقافيـة، حيث تتجلى قيمة التراث السمعي البصري في كونه يؤرخ لمراحل مهمة من مسيرة الوطن، ويسهم في التعريف بخصوصيات ثقافاته، ويقدم تراثًا ثمينًا يؤكد الذاكرة الجماعية، إضافة لأنه مصدر قيم للمعارف، واستحضار الماضي بالصوت والصورة.

يذكر أن اليوم العالمي للتراث السمعي البصري أقر الاحتفاء به المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” عام 2005م في 27 أكتوبر من كل عام؛ كآلية لزيادة الوعي العام بضرورة الحفاظ على المواد السمعية البصرية الهامة، والحفاظ عليها للأجيال المقبلة، واتخاذ تدابير عاجلة لحفظ هذا التراث، وضمان أن تظل متاحة للجمهور؛ وذلك حفاظاً على الهوية الثقافية للشعوب؛ في شتى المجالات السياسية والفكرية والثقافية والفنية والاقتصادية وغيرها من أوجه النشاط البشري.

روابط ذات صلة

رجل أمن يمنع وقوع “كارثة محققة” في محطة وقود (فيديو)

رجل أمن يمنع وقوع “كارثة محققة” في محطة وقود (فيديو)
محافظ البنك المركزي: لدينا القدرة على الانتقال إلى العملة الرقمية في الخليج العربي( فيديو)

محافظ البنك المركزي: لدينا القدرة على الانتقال إلى العملة الرقمية في الخليج العربي( فيديو)
وزارة العدل: 18 ألف خدمة إلكترونية قُدمت للمحامين

وزارة العدل: 18 ألف خدمة إلكترونية قُدمت للمحامين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*