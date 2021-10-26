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الأمن العام يطيح بـ 15 متهمًا في عدة قضايا.. أبرزها مشاجرة جماعية وتباهي بحيازة المخدرات

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الأمن العام يطيح بـ 15 متهمًا في عدة قضايا.. أبرزها مشاجرة جماعية وتباهي بحيازة المخدرات

الأمن العام يطيح بـ 15 متهمًا في عدة قضايا.. أبرزها مشاجرة جماعية وتباهي بحيازة المخدرات
الشرطة
http://almnatiq.net/?p=1054860

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها خلال الأيام القليلة الماضية.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط 5 مواطنين، حدثت بينهم مشاجرة جماعية في طريق عام لخلاف بينهم، وتعرض أحدهم لدهس متعمد من أحد أطراف المشاجرة بعد ظهورهم في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم القبض عليهم، وهم (5) مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما ألقت قوات الأمن القبض على شخصين، مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، لإتلافهما جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال، وجرى إيقافهما واتّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى فرع النيابة العامة

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على 6 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو إثر سطوهم على محل تجاري تحت تهديد السلاح الأبيض وسلب مبلغ مالي.

وألقت قوات الأمن القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، قام بسرقة مبلغ (45,000) ريال، من خزنة أحد المحال التجارية”، وتم استرداد الأموال.

كما تم ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول يتباهى بحيازة مواد مخدرة وممنوعات وسلاح ناري، وإطلاق النار في الهواء، وتوثيق ذلك ونشره، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

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