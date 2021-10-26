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الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يشيد بنتائج القمة الأولى لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

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الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يشيد بنتائج القمة الأولى لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يشيد بنتائج القمة الأولى لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر
مجلس وزراء الداخلية العرب
http://almnatiq.net/?p=1054862
المناطق - واس:

أشاد معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان بنتائج القمة الأولى لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي عقدت في مدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بحضور عربي وإقليمي ودولي رفيع، والنجاح الكبير الذي حققته في توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين المملكة ودول المنطقة والمجتمع الدولي؛ لمواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية وحماية الطبيعة.

وثـمن معاليه عالياً الجهود الكبيرة غير المسبوقة التي قامت بها المملكة في التهيئة وحشد الإمكانات، من خلال هذه المبادرة التي تعد جزءا رئيسا من رؤيتها 2030 بما تنطوي عليه من رؤى وأبعاد طموحة، تجسد الدور الريادي والكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، لقيادة الحقبة الخضراء القادمة، تماشيا مع رؤيتها التطويرية الشاملة، وجهودها الدؤوبة – من خلال مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر – في مجابهة التحديات البيئية المتنوعة، وحرصها على تحقيق المستهدفات العالمية، لما من شأنه تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على دول المنطقة والعالم.

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