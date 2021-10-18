تنبيه عاجل من “النقل” للمستفيدين.. سنتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك

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وزارة النقل والخدمات اللوجستية
http://almnatiq.net/?p=1054869
المناطق - الرياض:

حذرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية من التعامل مع الرسائل التي تصل لبعض المستفيدين عبر البريد الإلكتروني، والتي يتم من خلالها طلب دفع مبالغ مالية كرسوم لاستلام طرود بريدية من منافذ الشحن.

وأكدت الوزارة أن الرسائل التي تصل للبعض عبر البريد لا تمت للوزارة بصلة، وسوف تقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك.

وتهيب الوزارة جميع المستفيدين بضرورة تقصي الحقائق وعدم الانجراف خلف هذه الرسائل التي تهدف للاحتيال على الجمهور، كما تهيب الوزارة الجميع باهمية استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، وذلك من خلال المنصات الرقمية التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والبريد الإلكتروني للوزارة.

 

 

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