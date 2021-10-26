وزير الاستثمار: غدًا شركات عالمية تعلن تأسيس مقارها الإقليمية في الرياض

المناطق - الرياض:

قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن العديد من الشركات العالمية تستعد للإعلان عن الترخيص والبدء بتأسيس مقرات إقليمية يوم غد الأربعاء في الرياض.

وأكد الفالح خلال لقاء مع “العربية” أن هذا الإعلان على هامش أعمال مؤتمر مبادرة الاستثمار التي عقدت أمس واليوم في الرياض بمشاركة دولية.

وجذبت المملكة في مطلع فبراير الماضي مجموعة من 24 شركة متعددة الجنسيات لتأسيس مقر إقليمي في الرياض حيث تسعى المملكة إلى تحويل عاصمتها إلى مركز أعمال.

ومن بين الشركات التي أعلنت خلال النسخة الماضية من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار عن إنشاء مقار إقليمية لها كل من المجموعة الهندسية الأميركية “بكتل”، وشركة الفنادق الهندية “أويو”، وغيرها.

سيمثل إعلان الشركات متعددة الجنسيات، في النسخة الحالية من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد في الرياض أمس واليوم، خطوة أخرى نحو ترسيخ التطوير الهيكلي الطموح لاقتصاد المملكة.