رسميًا.. إطلاق شركة نيوم التقنية الرقمية القابضة بالشراكة مع “ون ويب”

المناطق - الرياض:

أعلنت المملكة عن تدشين مشروع مشترك بين شركتي “نيوم” و”ون ويب” لتوفير سبل التحول الرقمي في المناطق المأهولة والنائية.

و يوفر المشروع الجديد شبكة اتصال فائقة السرعة عبر الأقمار الصناعية في نيوم والسعودية بمختلف مناطقها لتنشأ بالتزامن مع إعلان هذه الشراكة شركة جديدة تعرف باسم “نيوم التقنية الرقمية القابضة” لتكون أولى الشركات القابضة التابعة لـ”نيوم”.

من جانب آخر، كانت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) أعلنت أول من أمس عن توقيعها عقوداً مع شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) بقيمة 201.338 مليون ريال لدعم بناء مركز بيانات متطور في مدينة نيوم.

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية”، الأحد الماضي، إن هذه العقود ستساهم في دعم نيوم بالبنية التحتية لمركز البيانات، المنصة السحابية، ومنصات التطبيقات الأخرى، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وخدمات الإنترنت.

وأوضحت أن نطاق المشروع هو تصميم وبناء حلول رقمية لمنصة نيوم تلكو بارك الرقمية ودعم مركز البيانات بدءاً من المفهوم وحتى تسليم المشروع.