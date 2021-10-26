احدث الأخبار

“الزعاق” يكشف تأثير القمر على ظهور واختفاء الزواحف.. (فيديو)
محليات
 “التقنية وبوابة الفرص” في جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار
الاقتصاد
 ولي العهد يلتقي نظيره البحريني على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار
أبرز المواد
 وزير الاستثمار: غدًا شركات عالمية تعلن تأسيس مقارها الإقليمية في الرياض
أبرز المواد
 المملكة تستضيف وفود 45 دولة إسلامية لحضور اجتماعات (SMIIC)
الاقتصاد
 رسميًا.. إطلاق شركة نيوم التقنية الرقمية القابضة بالشراكة مع “ون ويب”
أبرز المواد
 “البنوك الإسلامية”: العملات الرقمية تشهد موجة من التطورات وستخلق طفرة نوعية في المستقبل
أبرز المواد
 رئيس الوزراء اليوناني: مبادرة المستقبل تصب في صالح الدول التي تعمل على الاستثمار
الاقتصاد
 “أبشر” تكشف سر استقبال بعض المستخدمين رسالة بعنوان “Test”
أبرز المواد
 تنبيه عاجل من “النقل” للمستفيدين.. سنتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك
أبرز المواد
 مفتي المملكة: منصة “إحسان” مُحكمة الهدف وتحقق رغبات المتبرعين
أبرز المواد
 ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة بالرياض
أبرز المواد
“الزعاق” يكشف تأثير القمر على ظهور واختفاء الزواحف.. (فيديو)

“الزعاق” يكشف تأثير القمر على ظهور واختفاء الزواحف.. (فيديو)

محليات
“التقنية وبوابة الفرص” في جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار

“التقنية وبوابة الفرص” في جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار

الاقتصاد
ولي العهد يلتقي نظيره البحريني على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار

ولي العهد يلتقي نظيره البحريني على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار

أبرز المواد
وزير الاستثمار: غدًا شركات عالمية تعلن تأسيس مقارها الإقليمية في الرياض

وزير الاستثمار: غدًا شركات عالمية تعلن تأسيس مقارها الإقليمية في الرياض

أبرز المواد

رئيس الوزراء اليوناني: مبادرة المستقبل تصب في صالح الدول التي تعمل على الاستثمار

رئيس الوزراء اليوناني: مبادرة المستقبل تصب في صالح الدول التي تعمل على الاستثمار
رئيس الوزراء اليوناني
http://almnatiq.net/?p=1054903
المناطق - واس:

أكد دولة رئيس الوزراء بالجمهورية اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس أن مبادرة المستقبل الاستثمار المقامة حالياً بالرياض تصب في صالح الدول التي تعمل على الاستثمار , مشيراً إلى أنه جرى توقيع إستراتيجيات مهمة مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية, كما أن الشرق المتوسط يستفيد كثيراً من الغاز.

وقال دولته خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار  إنه يجب العمل على الطاقة المتجددة والنظيفة، وعدم الاعتماد على الطاقة التقليدية لكي لا تتسبب بمشاكل أخرى تؤثر على التغيير المناخي، والحفاظ على البيئة والكائنات الحية, مشيرا إلى أهمية تصدير الخبرة والمعرفة للتعاون بين البلدان التي تسعى لذلك.

وأوضح ميتسوتاكيس أن اليونان تريد أن تستفيد من العقول البشرية في تلك الموضوعات , كما تريد الاستثمار الجيد الذي يجذب العوائد الممتازة، وخاصة في مجال السياحة ببلاده، التي تعد من الروافد الاقتصادية المهمة جداً , مشيراً إلى أن اليونان تحتاج إلى التفكير على المدى البعيد وتقديم إنجازات مقنعة لأن بلاده تمتلك رؤية طموحة.

روابط ذات صلة

ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء اليوناني

ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء اليوناني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*