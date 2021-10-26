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المملكة تستضيف وفود 45 دولة إسلامية لحضور اجتماعات (SMIIC)

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المملكة تستضيف وفود 45 دولة إسلامية لحضور اجتماعات (SMIIC)

المملكة تستضيف وفود 45 دولة إسلامية لحضور اجتماعات (SMIIC)
http://almnatiq.net/?p=1054911
المناطق - واس:

تستضيف المملكة ممثلةً بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اجتماعات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC، وذلك خلال المدة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2021م في المدينة المنورة.

وتقام هذه الاجتماعات برعاية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمشاركة (145) ممثلا لـ (45) دولة إسلامية و (14) منظمة إقليمية ودولية، حيث تتضمن الاجتماع الرابع لمجلس إدارة التقييس (SMC)، والاجتماع الثاني والعشرين لمجلس الإدارة (BoD)، إضافة إلى الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية (GA)، بمشاركة رؤساء أجهزة التقييس في الدول الإسلامية.

وتسعى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال مثل هذه الفعاليات إلى تعزيز الدور الريادي للمملكة على المستوى الإقليمي والإسلامي والدولي، وتعزيز العمق الإسلامي للمملكة في جميع الأصعدة، خاصةً في قطاع التقييس مواكبة بذلك رؤية المملكة 2030.

وقد استضافت المملكة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس إدارة المعهد في عامي 2018 و 2019 بمكة المكرمة، ووافقت الجمعية العمومية للمعهد على استضافة الاجتماعات هذا العام في المدينة المنورة، لتأكيد الدور المحوري للمملكة لتعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك في المجالات كافة.

يذكر أن معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC، هو أحد الأجهزة الإسلامية المتخصصة، التي تعمل تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، وتستهدف تعزيز القدرات الفنية وتطوير البنية التحتية للجودة في البلدان الإسلامية.

 

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