“التقنية وبوابة الفرص” في جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار

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تناولت الجلسة الحوارية بعنوان “التقنية هي بوابة الفرص” المقامة ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة اليوم التقنية وقوتها وكونها عماد الاقتصاد الجديد.

وتحدث المشاركون في الجلسة عن أهمية تطوير شعوب العالم في البرمجيات والذكاء الاصطناعي، كونها الأكثر فعالية في الأعمال التجارية بما يؤدي لتحسين جودة الحياة للمجتمعات، وإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في الاقتصاد الافتراضي، وتمكين الشركات وخلق رواد أعمال قادرين على الابتكار لخدمة النظم البيئية.

وأوضحوا أن التقنية تمثل جزءًا كبيرًا من رؤية المملكة 2030م، والتي تسعى لتمكين المواطنين السعوديين من المشاركة في الاقتصاد الرقمي وتطبيقاته.