“الزعاق” يكشف تأثير القمر على ظهور واختفاء الزواحف.. (فيديو)

المناطق - الرياض:

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، التأثير المباشر للقمر على ظاهرة المد والجزر.

وأضاف عبر حسابه بموقع “تويتر” أن المياه المقابلة لوجه القمر يحدث فيها مد، والمياه المخالفة لوجه القمر يحدث فيها الجزر.

وأكد أن ظاهرة المد والجذر تحدث في اليوم مرتين تقريبًا أي كل 12 ساعة

وأشار إلى أنه في نهاية الشهر الهجري يحدث فيها المد الأعظم حيث أن القمر والشمس يسيران في جهة واحدة.

وقال إن للقمر تأثير مباشر على الخليقة حسًا وإحساسًا فالحيوانات والزواحف الصحراوية تختفي ليالي الإبدار خوفاً على أنفسها من الافتراس، وتعتمد بعض الزواحف والحيوانات البحرية على ظاهرة المد والجزر في دفن صغارها وبيضها.