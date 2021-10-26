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ولي العهد يلتقي نظيره البحريني على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار

ولي العهد يلتقي نظيره البحريني على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار

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ولي العهد يلتقي نظيره البحريني على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار

ولي العهد يلتقي نظيره البحريني على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار
ولي العهد يلتقي نظيره البحريني
http://almnatiq.net/?p=1054930
المناطق - واس:

استعرض سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  الأمير محمد بن سلمان مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحري العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات.

جاء ذلك في لقاء جانبي على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام  في العاصمة الرياض.

حضر من الجانب البحريني، وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والسكرتير الخاص لولي العهد الشيخ عبدالله بن عيسى.

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