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وزير الصناعة: تحويل 4 آلاف مصنع للعمل بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

وزير الصناعة: تحويل 4 آلاف مصنع للعمل بالذكاء الاصطناعي (فيديو)
وزير الصناعة
http://almnatiq.net/?p=1054944
محررو المناطق:

قال وزير الصناعة والثورة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، إن المملكة تستهدف تحويل 4 آلاف مصنع من العمل اليدوي الذي تقوم به العمالة الوافدة، إلى  العمل بالذكاء الاصطناعي.

وأصاف الوزير، خلال لقاءه مع قناة “العربية” أنَّ الرقم المشار إليه سيعطينا قاعدة قوية لتتبنى كامل الصناعات هذه التقنيات وتعمل في منظومة مكتملة، وفق “العربية”.

وكشف وزير الصناعة عن إنشاء 5 مدن اقتصادية لخدمة الاقتصاد المحلي وكذلك إعادة التصدير.

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