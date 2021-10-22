قصر باكنغهام: الملكة إليزابيث الثانية لن تحضر قمة المناخ بناء على نصيحة طبية

المناطق - وكالات:

أعلن قصر باكينغهام أن الملكة إليزابيث الثانية لن تحضر قمة المناخ بناء على نصيحة طبية.

وأكد قصر باكينغهام أن الملكة تقوم بمهام بسيطة لأسباب صحية.

وكانت الملكة قد ألغت زيارة إلى أيرلندا الشمالية يوم الأربعاء الماضي، بعد أن نصحها الأطباء بالراحة لبضعة أيام بعد جدول مزدحم من الارتباطات العامة.

وقال قصر باكنغهام في بيان مساء الخميس: “بعد نصيحة طبية بالراحة لبضعة أيام، حضرت الملكة المستشفى بعد ظهر الأربعاء لإجراء بعض الفحوصات الأولية وعادت إلى قلعة وندسور ظهر اليوم، وهي في حالة معنوية جيدة”.