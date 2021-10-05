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فرض عقوبات من “يوتيوب” ضد صناع فيديوهات الأطفال

فرض عقوبات من “يوتيوب” ضد صناع فيديوهات الأطفال
YouTube
http://almnatiq.net/?p=1054971
المناطق - وكالات:

أعلن موقع “YouTube” عن فرض عقوبات على القنوات عبر منصته التي تستهدف الشباب بشكل أساسي، أو تسوق نفسها بأنها مخصصة للأطفال، إذا كان المحتوى الذي ينشرونه بجودة منخفضة.

وأشار الموقع في بيان رسمي له إلى أنه يجري  تغييرا في سياسته، وذلك بغرض تحفيز منشئي المحتوى عبر منصته لإنشاء ونشر محتوى عالي الجودة للأطفال.

وتحذر سياسة (YouTube) الجديدة من أن مقاطع الفيديو التجارية بشكل مفرط أو التي تشجع على السلوكيات السيئة قد ترى إعلانات محدودة أو قد لا ترى إعلانات على الإطلاق.

وأكدت السياسة أن انتهاك إرشادات المحتوى الجديدة تتسبب في الإزالة من برنامج شركاء (YouTube).

 

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