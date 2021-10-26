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التجارة الفرنسية: لدينا رغبة قوية في تعزيز الشراكة مع المملكة

التجارة الفرنسية: لدينا رغبة قوية في تعزيز الشراكة مع المملكة
التجارة الفرنسية
http://almnatiq.net/?p=1054974
المناطق - واس:

أكد وزير التجارة بالجمهورية الفرنسية فرانك ريستر رغبة بلاده القوية في زيادة الشراكة مع المملكة العربية السعودية، معرباً عن سعادته لوجود العديد من الشركات في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بنسخته الخامسة الذي تستضيفه الرياض حالياً.

وأشار معاليه في تصريح صحفي إلى أن رؤية فرنسا تتشارك مع رؤية المملكة 2030 في ثلاث ركائز أساسية، هي التفكير على المدى البعيد وعلى تخيل المستقبل وأن نستثمر في قطاعات المستقبل المهمة، وأن نستثمر في الابتكار والأبحاث ونثق في الشباب، مضيفاً أن لديهم العديد من القطاعات، كقطاع الطاقات المتجددة وقطاع المدينة المستدامة وأعمال الغذاء الزراعي وقطاع الصحة والتقنيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي، وجميعها قطاعات مهمة للمستقبل في رؤية 2030.

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