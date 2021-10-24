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لجنة الطوارئ الصحية الدولية تدعو للمزيد من البحوث لابتكار لقاحات الجيل الثاني ضد كورونا

لجنة الطوارئ الصحية الدولية تدعو للمزيد من البحوث لابتكار لقاحات الجيل الثاني ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=1054978
المناطق - واس:

دعت لجنة الطوارئ الصحية العالمية للمزيد من البحوث لابتكار لقاحات الجيل الثاني ضد فيروس كورونا، وللمزيد من البحوث حول المتغيرات والمناعة المكتسبة باللقاح ونظيرتها التي طورها الإنسان بعد الإصابة بالمرض.

وأعربت اللجنة عن القلق إزاء التحديات التي تواجهها المنطقة الأفريقية في الاستجابة للجائحة، بما في ذلك الحصول على اللقاحات الكافية وأدوات التشخيص والعلاج، فضلاً عن جمع البيانات المختبرية الوبائية وتحليلها والإبلاغ عنها، بما في ذلك التسلسل الجيني اللازم لرصد تطور الجائحة.

وحثت اللجنة على توفير الموارد الكافية وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني للإقليم ودوله لتعزيز جهود المراقبة والاستجابة، داعيةً إلى المزيد من التضامن الدولي لتلقيح 40 % من سكان كل الدول بحلول نهاية العام الجاري.

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