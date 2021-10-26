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رجل أمن يروي تفاصيل مرعبة حول موقفه البطولي لإطفاء حريق بمحطة وقود الجوف

رجل أمن يروي تفاصيل مرعبة حول موقفه البطولي لإطفاء حريق بمحطة وقود الجوف

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رجل أمن يروي تفاصيل مرعبة حول موقفه البطولي لإطفاء حريق بمحطة وقود الجوف

رجل أمن يروي تفاصيل مرعبة حول موقفه البطولي لإطفاء حريق بمحطة وقود الجوف
http://almnatiq.net/?p=1054984
محررو المناطق:

روى رجل الأمن ثامر الناوي تفاصيل مرعبة حول حادث إندلاع حريق بمحطة وقود في منطقة الجوف، كما تحدث عن موقفه البطولي في التصدي للحريق حتى إخماد النيران وإنقاذ المحطة من الاشتعال بالكامل.

وقال الناوي إنه أثناء ذهابه صباح اليوم الثلاثاء، لمقر عمله في مطار الجوف وقف عند إحدى المحطات للتزود بالوقود، ودخل إلى مركز التسوق الموجود بالمحطة، وفقا لصحيفة “عكاظ”.

وأضاف أن قائد مركبة لم يتنبه إلى أن عامل المحطة لم ينتهِ من تزويد مركبته بالوقود، ليقوم بسحب “خرطوم” المضخة، ما أدى إلى اشتعال النار بها

وبين أنه سارع للتوجه إلى “طفاية حريق” كانت موجودة في الموقع، وقام على الفور بإخماد النار المشتعلة، التي استمرت لنحو دقائق بسيطة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية تذكر، سوى احتراق إحدى مضخات الوقود، وأكد الناوي أن ما قام به هو واجب عليه مضيفاً انه فداء لوطننا الغالي

جدير بالذكر أنه انتشر المقطع البطولي المصور لرجل الامن الناوي بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مقدرين عمله وشجاعته البطولية واصفين تصرفه بالبطولي الشجاع.

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